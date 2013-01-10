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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 14:46 BJT

欧洲个股: 瑞士信贷将ETF业务售予贝莱德以增强资本

路透苏黎世1月10日 - 瑞士信贷 周四表示,其正把上市交易基金(ETF)业务卖给美国对手贝莱德,交易金额则未透露.

"今天宣布的收购案,代表了贝莱德继续对瑞士市场的承诺,并巩固了满足客户需求的重要性,"贝莱德董事长暨执行长Laurence Fink在声明稿中表示.

瑞士信贷的ETF业务于去年7月准备出售,此为增强153亿瑞郎(165亿美元)资本计划的一环,其中还包括发行可转债及出售优质瑞士不动产等其他资产.(完) (编译 戴素萍; 审校 田建华)

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