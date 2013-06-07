欧洲个股：瑞士信贷可能出售一部分德国私人银行业务--消息

路透苏黎世6月7日 - 一名消息人士周四透露，瑞士信贷 可能会出售其德国私人银行的一部分，以改善欧洲业务的获利能力。

瑞士银行业者欧洲分支机构的盈利能力不佳，不及在瑞士为海外客户提供的离岸服务。

去年12月，瑞士信贷将其德国私人银行分支数量从12家砍到9家，并表示会从500名员工中裁减150人。

据悉，瑞信拟使理财业务更偏重最富有的客户，即资产超过5,000万美元的群体，而此次的出售动作是该计划的一部分。

瑞士信贷拒绝就此置评。