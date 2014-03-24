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债券 | 2014年 3月 24日 星期一 09:13 BJT

欧洲个股：瑞信将支付8.85亿美元了结FHFA的MBS诉讼

路透纽约/苏黎世3月21日 - 根据周五宣布的和解案，瑞士信贷 已同意支付8.85亿美元，就美国联邦住房金融局(FHFA)指控其误导房利美 和房贷美 购买某些抵押支持证券(MBS)达成和解。

这是FHFA在2011年开始提起诉讼以来达成的第九宗和解案。FHFA当年共提起18宗诉讼，所涉MBS价值约达2,000亿美元。

此和解案将了结目前正在纽约联邦法院等候处理的、针对瑞信向两房出售逾166亿美元证券提起的诉讼；并了结瑞信所称目前面临的最大一宗抵押相关投资者诉讼。

FHFA表示，瑞信将分别向房利美和房贷美支付2.34亿美元和6.51亿美元。

目前为止，FHFA已在类似证券上从银行业追回逾101亿美元。(完) (编译 许娜；审校 张涛)
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