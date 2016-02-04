瑞士信贷遭遇2008年以来首次年度净亏 因市场状况艰难

哈蒙德称若无法与欧盟达成协议 英国将另寻他法保持竞争力
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透苏黎世2月4日 - 瑞士信贷CSGN.VX公布遭遇2008年以来的首次年度亏损，其投行业务在新执行长Tidjane Thiam执掌下发生大额减损支出。
“2016年1月市场形势仍具有挑战性，我们预计动荡的态势将一直延续至第一季的剩余时间，因宏观问题持续，”执行长Thiam表示。他于去年7月上任。
瑞士信贷为瑞士的第二大银行，2015年净亏损29.4亿瑞郎(29.2亿美元)，逊于路透调查中分析师平均预估的亏损21.2亿。
第四季瑞士信贷在商誉上减记38亿瑞郎，因执行长Thiam选择新的战略方向，将重点放在财富管理之上，减少在投行业务上的侧重。
瑞士信贷称，资产减值主要与2000年收购帝杰证券(DLJ)相关。
瑞士信贷股价周四触及1992年以来最低水准。
摩根大通嘉诚分析师称瑞士信贷的业绩“非常糟糕”，市场原预期税前为盈利。其指出，即便瑞士信贷去年增加60亿瑞郎资本，普通股一级资本充足率达到11.4%，还是低于市场一致认可的水平。
瑞士信贷称已加快了削减成本的步伐，计划到2018年实现的举措中已有34%开始实施，或相当于35亿瑞郎目标中的12亿。
Thiam在10月推出了公司近10年来最大规模的调整。他向投资者发行了新股，增加财富管理投资，削减投行业务并裁员。
四个月以来，许多分析师仍不确定瑞士信贷是否可实现增长目标，其中包括到2018年时将亚太地区税前获利增长逾一倍。(完)
(翻译 王洋/张荻； 审校 李婷仪)
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