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货币新闻 | 2013年 2月 7日 星期四 13:58 BJT

欧股业绩: 瑞士信贷第四季净利不及预估,称将削减更多成本

路透苏黎世2月7日 - 瑞士信贷 周四表示,将削减超过此前预期的成本,之前该银行公布的第四季净利不及预估.

瑞士信贷称,2015年底前将削减44亿瑞郎(48.3亿美元)成本,高于此前宣布的40亿瑞郎.

瑞士信贷第四季净利为3.97亿瑞郎,不及路透调查中分析师平均预估的6.45亿瑞郎.(完)

(编译 杜明霞; 审校 于春红)
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