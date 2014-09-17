瑞信杠杆贷款业务受到美联储密切关注--WSJ

路透9月17日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士的消息报导，美国联邦储备委员会(美联储/FED)要求瑞士信贷CSGN.VX立刻解决该行承销和销售杠杆贷款的相关问题。杠杆贷款是私募股权公司为展开收购交易而使用的高利率贷款。

华尔街日报报导，美联储官员和美国通货监理官(Currency Comptroller)办公室通过与银行私下沟通来约束承销和高负债交易，并计划在必要的情况下对银行逐个采取行动。

该报导援引知情人士的话称，一封发给瑞信的信函--“需立即注意的事件(Matters Requiring Immediate Attention)”，指出该行在遵守去年发布的指南方面存在问题。该指南警告银行避免参与包含过多债务，或一旦出现违约贷款人保护措施太少的交易。

因不在美国工作时间之内，记者未能立即联系到瑞信和美联储人士置评。

路透曾于1月份报导，美国检方启动了对瑞信文档的检查，其中包括内部电子邮件，以判定一个负责监督房屋贷款质量的银行委员会是否忽视了危险信号，给抵押贷款投资人造成伤害。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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