中国中铁五年内拟投资2000亿元在乌鲁木齐开展PPP合作

路透上海12月23日 - 中国大型基建公司--中国中铁(601390.SS)(0390.HK)周三公告称，近日与新疆乌鲁木齐市政府达成战略合作框架协议，拟在未来五年以政府与社会资本合作（PPP）模式，投资2,000亿元人民币用于发展当地的基础设施建设。

公告显示，双方拟在城市基础设施、轨道交通、公路、水利和环保、土地整理、保障房等领域投资建设，以及城北新区、城南经贸合作区等城市综合开发，建立全面战略合作关系。中铁将在乌鲁木齐产业布局和经营开发的重点区域，在符合中铁投资战略和投资条件的前提下，加大对乌鲁木齐的投资建设力度。

具体投资合作事宜采用“一事一议”原则协商推进，通过自身或其所属或控股公司，签署具体协议实施。

公告称，本框架协议的签署有利于公司积极参与国家实施西部大开发和“一带一路”重要战略，发挥公司在基础设施建设方面的综合业务优势，有利于公司的长远发展。

中国中铁A股周二收报11.31元，过去一个月累计跌10.59%。（完）