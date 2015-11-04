中国国际广播电台借助合作方开拓海外传播市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月2日（记者 许贵卿/Jane Wardell） - 赵亦农表示，中国国际广播电台（CRI）是他的欧洲媒体集团环球时代传媒公司（GBTimes）的大客户。

赵亦农指出，CRI每年向环球时代传媒公司支付几百万欧元，为当地听众制作广播节目。这占环球时代传媒公司年营收的一半多一些。

环球时代传媒公司位于芬兰，代表CRI在欧洲播放亲中节目。但CRI不只是赵亦农的客户：公司文件显示，CRI旗下一家子公司拥有环球时代传媒公司60%的股份。

当被问及中国为何使用私人公司在海外进行运营时，赵亦农称最初的原因是缺乏人才和资金，对海外媒体市场的了解也不够。

他认为，随着中国的发展和强大，中国将独立在海外扩大媒体传播。

赵亦农10月在北京接受路透采访时表示，环球时代传媒公司与美国政府资助的美国之音没有区别。

一名记者提到美国之音不隐瞒其与政府的关系时，赵亦农表示，自己也从来没有隐瞒，称没什么可隐瞒的。

赵亦农表示，环球时代传媒公司在芬兰、匈牙利和意大利等国家运营着14个广播电台。路透查阅的公司文件和对广播电台工作人员的采访显示，环球时代传媒公司拥有其中九个广播电台或是向其提供内容。

匈牙利Klasszik Radio在其Facebook页面上称，其使命是“谈论中国的优缺点、丰富的文化、有趣的习俗以及中国并不像有些人想象的那么不同”。

赵亦农称，环球时代传媒公司旗下的广播电台都符合运营所在国的监管要求。

亚太地区与CRI合作的是姜兆庆，他的“Canberra FM 88”广播电台2009年成立时，中国驻澳大利亚大使和CRI台长都出席了仪式。

中国中央电视台当时在其官网的报导称，CRI在澳大利亚首都堪培拉正式开播。

珀斯、堪培拉和奥克兰等地的英语广播电台播放亲中节目。在美国，CRI与洛杉矶商人苏彦韬合作，播放类似的亲中节目。在泰国的一个广播电台播放的则主要是泰国流行音乐。

在欧洲，几个广播电台也主要播放音乐，但一些广播电台也播放中国文化和社会趋势节目，名称包括“Colorful East”和“Pop Rock Dragon”等。

中国问题独立研究人士Jichang Lulu表示，这是向世界推销中国，显然意在将内容描述为来自独立方，其实播放的是中国政府的观点。Jichang Lulu曾写过有关环球时代传媒公司的文章。

姜兆庆旗下的广播电台一些员工曾接受CRI培训。尼泊尔加德满都Capital FM 92.4一名工作人员对路透称，一些工作人员曾在CRI北京总部尼泊尔语部门工作。

赵亦农表示，他愿意与CRI在美国和亚太的合作伙伴进行更多合作。姜兆庆拒绝接受采访。(完)