万科、碧桂园及绿地一季度销售额列前三 龙头房企趋谨慎--CRIC

路透上海4月1日 - 中国专业房地产咨询机构--易居中国EJ.N旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，万科(000002.SZ)、碧桂园(2007.HK)和绿地集团一季度销售金额列前三位。不过龙头房企对今年国内房地产市场看法趋于谨慎，他们设定的年度销售目标大多相对保守。

据CRIC统计，万科一季度销售额为528.1亿元人民币，仍稳居榜首；碧桂园和绿地集团分别350亿元和340亿元名列二三位。恒大地产(3333.HK)和保利地产(600048.SS)分别实现305亿元和279亿元，跻身前五位。

在去年全年业绩排名中名列第三和第五的万达集团和中国海外发展(0688.HK),一季度仅排名第七和第六位，销售额分别为186.4亿元和275.8亿元。

报告点评称，今年以来，万科继续深化转型，最引人关注的是其积极引入互联网思维提升社区服务水平，借此挖掘几十万业户存量资源，并通过小股操盘模式迅速扩大业主增量资源，最终培育出第二利润增长点，实现轻资产化运作。

今年提出2,400亿元销售目标并有望超越万科的绿地集团，因主要推案在二季度之后，一季度销售并不理想，仅完成年度目标14%，但是3月份158亿元的销售额已经预示着，绿地真正的爆发才刚刚开始。

报告指出，龙头房企对今年市场的判断趋于谨慎。这反映在年度销售目标制定上，大多房企普遍相对保守，例如华润置地(1109.HK)、中海、恒大、绿城(3900.HK)、龙湖(0960.HK)、招商000024.SZ、远洋、保利置业等今年销售目标大多贴近2013年各自实际销售额。

报告认为，一季度一些大型房企的业绩不理想并非完全由行情变冷所致，跟企业自身推案节奏也有关系。可以推算，房企去年大量拿的地，根据开发周期今年二季度将形成集中推案，下半年进入高峰。随着推案力度加大，龙头房企采取随行就市策略促进去化，全年业绩增长依然可期，中小房企的差距将进一步拉大。

以下是报告所列的部分大型房企今年目标及一季度销售额（单位为亿元人民币）：

企业名称 2013年销售 2014年销售目 2014年目标提高率 2014年一季度完

额 标 成率

万科 1709 2000 17% 26%

绿地 1625 2400 48% 14%

万达 1301 2400 84% 8%

中海地产（港 1385 1400 1% 25%

元）

碧桂园 1060 1280 21% 27%

恒大地产 1004 1100 10% 28%

世茂房地产 671 800 19% 15%

富力地产 422 700 66% 22%

华润置地 663 700 6% 15%

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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