南航再有高层落马 迄今三名副总经理被立案侦查

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透香港1月5日 - 中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周一称，公司两名副总经理徐杰波、周岳海因涉嫌职务犯罪，已被立案侦查。
这是不足一星期内，共有三名副总经理先后落马，其中以身兼董事、财务总监、总会计师的徐杰波最受瞩目，亦最为投资界所熟悉。
南航表示，徐杰波与周岳海已辞去上市公司职务，即日生效。
上周，南航公布副总经理陈港及运行总监田晓东因涉嫌职务犯罪被立案侦查，董事会并已免去两人的职务。
南航H股周一收升7.16%，报3.89港元；A股升8.53%，报5.59元人民币。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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