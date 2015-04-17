中国电信集团原副总经理冷荣泉涉嫌违纪遭调查--中纪委

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京4月17日 - 中国中央纪委监察部周五宣布，中国电信集团公司原副总经理冷荣泉涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。
中纪委网站公布的其简历显示，冷荣泉在2004年10月至2009年4月间担任中国电信集团的副总经理和党组副书记，此后转任集团公司总工程师，并于2010年4月退休。
十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。
新华社4月初报导称，周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结，中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。（完）
(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
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路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。