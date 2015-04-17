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时事要闻 | 2015年 4月 17日 星期五 17:20 BJT

中国电信集团原副总经理冷荣泉涉嫌违纪遭调查--中纪委

路透北京4月17日 - 中国中央纪委监察部周五宣布，中国电信集团公司原副总经理冷荣泉涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

中纪委网站公布的其简历显示，冷荣泉在2004年10月至2009年4月间担任中国电信集团的副总经理和党组副书记，此后转任集团公司总工程师，并于2010年4月退休。

十八大以来中国保持高压反腐，过去一年来，中共中央统战部部长令计划、原中央政治局常委周永康、原军委副主席徐才厚、政协副主席苏荣先后被查。

新华社4月初报导称，周永康涉嫌受贿、滥用职权、故意泄露国家秘密一案已由最高人民检察院侦查终结，中国天津检察机关依法对周永康提起公诉。（完）

(发稿 侯向明； 审校 曾祥进)

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