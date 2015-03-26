美国呼吁就对抗网络犯罪达成国际共识

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月25日 - 美国周三呼吁国际社会在对抗针对金融服务业及其他行业的网络犯罪威胁上达成共识，称各国政府无法单独解决这一问题。
“我们需要在回应这种威胁的方式上达成共识，”美国财政部副部长Sarah Bloom Raskin在伦敦举行的CityWeek会议上说道。
她表示，如果各国政府在金融服务业的帮助下单独采取行动，这样的解决办法不是最佳的。
“不存在灵丹妙药，”她说道。
Raskin称，完全的网络安全是不可能实现的，“我们必须认识到该风险可能是目前我们面临的最紧迫经营风险。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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