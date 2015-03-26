美国呼吁就对抗网络犯罪达成国际共识

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月25日 - 美国周三呼吁国际社会在对抗针对金融服务业及其他行业的网络犯罪威胁上达成共识，称各国政府无法单独解决这一问题。
“我们需要在回应这种威胁的方式上达成共识，”美国财政部副部长Sarah Bloom Raskin在伦敦举行的CityWeek会议上说道。
她表示，如果各国政府在金融服务业的帮助下单独采取行动，这样的解决办法不是最佳的。
“不存在灵丹妙药，”她说道。
Raskin称，完全的网络安全是不可能实现的，“我们必须认识到该风险可能是目前我们面临的最紧迫经营风险。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)