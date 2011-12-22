被判窃取美国商业机密 华裔科学家入狱

路透华盛顿12月21日电（记者 Jeremy Pelofsky）---美国印第安纳地方法院周三宣布，华裔科学家黄科学（音译）因窃取两家大型美国农业公司价值巨大的商业机密，并向中国和德国传送相关数据，被判87个月刑期。

现年46岁的黄科学2003-2008年任职于印第安纳州陶氏化学（Dow Chemical）(DOW.N)子公司，期间他领导一个科学家小组，从事有机杀虫剂的研发。随後又在嘉吉公司（Cargill）CARG.UL就职。

黄科学10月在印第安纳州联邦法院认罪，承认从嘉吉窃取贸易机密，并曾在陶氏参与经济间谍活动。这是美国《经济间谍法》（U.S. Economic Espionage Act）1996年立法以来数个此类指控之一。

据本月稍早公布的法庭文件，对於黄科学窃取的信息，嘉吉保守估计其研发成本为1,200万美元。黄科学承认将信息给了中国一所大学。

法院未披露陶氏损失的具体估计金额。该公司向法院致信称，黄科学曾在一系列农作物保护产品项目上工作过，陶氏对这些产品的研发投资达数亿美元，研发出来耗时达20年。

黄科学在认罪协议中承认，尽管他同公司签有保密协议，他还是将陶氏产品机密转给了德国和中国的研究机构。此外，他还承认曾试图在中国研发并生产杀虫剂，以与其前雇主竞争。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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