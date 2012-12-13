基金产业: 老虎亚洲承认内幕交易,同意以4,400万美元了结指控

路透纽约12月12日 - 据美国新泽西州联邦检察官,对冲基金老虎亚洲已承认与非法交易两家中资银行股票相关的欺诈行为,这是美国打击内幕交易行为的最新一例.老虎亚洲由Bill Sung Kook Hwang管理,侧重投资亚洲.

美国证券交易委员会(SEC)的新闻稿称,其在一宗民事诉讼中对Hwang与老虎基金分别提起了内幕交易指控.

SEC也指控该基金的交易主管Raymond Park涉嫌内幕交易.Park与Hwang同意了结这些指控,未对指控内容予以承认或否认.

被告将支付总计4,400万美元来了结刑事与民事指控,且老虎亚洲将接受一年的查看期.

顶峰时期老虎亚洲管理的资金曾超过50亿美元,该基金是从朱利安.罗伯逊(Julian Robertson)管理的老虎基金中分拆出来的,后者是1990年代末全球规模最大的对冲基金之一.罗伯逊在2000年向投资者返还了资金,把自身盈利投到了其门生所管理的基金当中.

联邦检查人员与SEC各自指控Hwang在中国建设银行 与中国银行 的2008年和2009年配股之前,利用两家银行的内幕消息获得了非法获利.

根据民事与刑事指控,Park与Hwang违反了同大型投行之间的协议,这些协议规定老虎亚洲在参与配股的同时,不得利用所获信息来交易相关股票.(完) (编译 隋芬; 审校 高琦)