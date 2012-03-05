美国破获中美假货走私大案

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透3月2日电---美国新泽西地方联邦检察官办公室周五发布声明称，破获一起涉案金额达3.25亿美元的假货走私案，涉案的二十多名美国和中国人员已经被提起指控，这是美国迄今遭指控的最大走私集团之一。
根据声明，这个走私集团企图从新泽西州伊丽莎白（Elizabeth）的纽瓦克-伊丽莎白港海运码头（Port Newark-Elizabeth Marine Terminal）大肆走私来自中国的假货。
该办公室称，警方在新泽西、德克萨斯、纽约及菲律宾展开抓捕行动，已经有逾26名美国和中国的涉案人员受到指控。
新泽西地方联邦检察官办公室还表示，将在纽瓦克召开新闻发布会，此前将不对外披露其他详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。