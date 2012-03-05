美国破获中美假货走私大案

路透3月2日电---美国新泽西地方联邦检察官办公室周五发布声明称，破获一起涉案金额达3.25亿美元的假货走私案，涉案的二十多名美国和中国人员已经被提起指控，这是美国迄今遭指控的最大走私集团之一。

根据声明，这个走私集团企图从新泽西州伊丽莎白（Elizabeth）的纽瓦克-伊丽莎白港海运码头（Port Newark-Elizabeth Marine Terminal）大肆走私来自中国的假货。

该办公室称，警方在新泽西、德克萨斯、纽约及菲律宾展开抓捕行动，已经有逾26名美国和中国的涉案人员受到指控。

新泽西地方联邦检察官办公室还表示，将在纽瓦克召开新闻发布会，此前将不对外披露其他详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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