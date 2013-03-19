美一国防承包商被控向中国女子传递国防机密

路透3月18日（记者 Tim Gaynor） - 美国夏威夷地区检察官办公室周一称，夏威夷的国防承包商人毕夏普（Benjamin Pierce Bishop）因涉嫌向一位与他有恋爱关系的中国女子传递包括核武器机密信息在内的国防机密而被捕。

该办公室在新闻发布会上称，毕夏普于上周五被捕，本周一在联邦法庭首次出庭。毕夏普现年59岁，曾是美国陆军军官，目前是美国太平洋司令部一家国防承包商的文职人员。

毕夏普被指控犯有故意向无权知晓相关信息的个人透露国防信息、非法保留国防相关文件的罪行。如果罪名成立，他将面临最高20年的刑期。

根据检方证词，毕夏普在夏威夷的一次国际军事防御会议上与被确定为“一号人物”的27岁中国公民相遇。

据称，从2011年6月开始，毕夏普与这位持签证居留美国的女子保持恋爱关系，该女子没有经过安全调查。

在2011年5月至2012年12月期间，毕夏普多次向该女子传递国防机密，当中包括核武器及美国战略核系统规划部署相关的机密信息。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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