克里米亚公投前布兰特原油上扬逾1美元 涨幅超美国原油

* 乌克兰紧张局势加剧支撑油市

* 利比亚El Sharara油田暂停生产

* 国际能源署称来自伊拉克和其他产油国的石油供应充裕

路透纽约3月14日 -布兰特原油期货周五上扬逾1美元，因交易商担忧，如果克里米亚就是否加入俄罗斯举行公投，俄罗斯与西方国家间的口水战本周末可能迅速升级。

美国原油期货上扬，但涨幅不及布兰特原油，国内供应增加，以及前两大石油消费国美国和中国的需求减少限制涨幅。

分析师称，在克里米亚周日举行公投前，交易商回补空头头寸。

周五，俄罗斯向克里米亚地区派遣了更多军队和武装，因欧盟准备从周一开始拒绝向数十位与俄罗斯逐步侵占克里米亚有关的俄罗斯人发放签证，并冻结其资产。

上述冲突支撑全球油市，因交易员担忧，这将导致来自俄罗斯的石油供应受扰。俄罗斯是全球最大的石油生产国之一。

4月布兰特原油期货周五到期，上扬1.18美元，结算价报每桶108.57美元。5月合约从周一起成为近月合约，该合约上扬1.29美元，结算价报每桶108.21美元。

尽管周五上扬，但布兰特原油期货本周连跌第三周。

美国原油期货上扬0.69美元，结算价报每桶98.89美元，但本周收在1月底以来最低。

布兰特较美国原油溢价周五再度扩阔至超过10美元，为1月29日以来首见，但稍后收窄，收盘时扩阔0.49美元，报每桶9.68美元。

利比亚日产34万桶原油的El Sharara油田因罢工暂停生产，这也扶助支撑布兰特原油期价。

国际能源署周五称，来自伊拉克和其他产油国的供应激增，应超过今年不断增长的需求。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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