克里米亚地区发生冲突 外交斡旋停滞

* 俄罗斯军队加紧控制克里米亚

* 乌克兰总理将在联合国安理会发表演讲

* 拉夫罗夫称克里拒绝了磋商提议

路透塞瓦斯托波尔/基辅3月10日 -一支亲俄罗斯的武装周一在夺取乌克兰在克里米亚的一个军事基地时开火，北大西洋公约组织(NATO)宣布在其东部前沿进行侦察飞行，克里米亚半岛的紧张局势没有缓解的迹象。

乌克兰的活动人士试图进入克里米亚，以向当地反对俄罗斯上周军事干预的人士提供支持，他们称被身穿现已被宣布为非法的防暴警察制服的人阻拦。其中一人近距离开枪，一男子胸部被击中，似乎是橡皮子弹。

外交斡旋处于停滞状态，俄罗斯称美国未理会就解决危机进行磋商的邀请，但美国稍晚称，若莫斯科展现出“参与”的意愿，可能会在本周进行一次外长会议。

美国为首的北约称，从德国和英国基地出发的预警机周二开始在波兰和罗马尼亚巡航，以监控乌克兰局势。

不过，英国首相卡梅伦向德国画报表示，西方国家目前并未考虑采取军事行动，而是希望通过外交途径解决。欧盟各国政府目前正考虑对俄罗斯进行制裁。

乌克兰总理ArsenyYatseniuk表示周四将在联合国安理会发表讲话。他谴责俄罗斯控制克里米亚引发危机，并破坏了全球安全体系。

乌克兰新司法部门周一下令逮捕克里米亚的亲俄领导人，这些领导人六天后将就克里米亚加入俄罗斯举行公投。

周一，乌克兰国防官员表示，一只由俄罗斯族裔领导的武装力量在控制贝克奇撒莱镇(Bakhchisaray)附近的一个乌克兰海军基地时朝天鸣枪，不过没有人员伤亡。这只武装力量大约有12人。

克里米亚的其它乌克兰基地也都爆发了类似的小型冲突，不过很少有人开枪，目前为止也没有发生流血事件。俄罗斯否认本国军队参与了这些冲突，但乌克兰和西方国家并不相信。(完)

(编译 张荻/许娜；审校 张涛)

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