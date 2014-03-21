《Kimberley专栏》克里米亚紧张局势或导致日圆进一步贬值

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 石冠兰

路透伦敦3月20日 - 日本决策官员想方设法要引燃经济的通胀火花，可能没有想到将克里米亚列在问题清单中。

但一些关键的金融数据提示我们，克里米亚危机竟然可能导致油价走低，而这对日本的影响是将产生不为人所乐见的通缩效应。

这进而可能意味着，日本在4月1日开始的新财年有必要采取更多货币政策创新举措；日本采取的宽松政策已导致日圆贬值。

情况大致是这样：反对俄罗斯攫取克里米亚的人可能会寻求打压油价，从而对严重依赖能源出口的俄罗斯经济造成压力。

对日本来说，要抗衡油价走低，就要采取更多央行政策，促使美元计价的能源进口以本币计价值若下滑，其所产生的通胀下降效应减弱；而这些央行政策曾对日圆造成负面效应。

在日本努力激发物价通胀的努力中，日圆的重要性怎么强调也不为过。

日本央行审议委员木内登英可能对日本经济看法有些悲观，但他周三发布的言论却颇具启发性。

他说，“我个人认为，目前为止通胀率的攀升主要是由于汇率变化而来的。”

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鲜有外汇交易员会不认同他的观点。但这是来自日本决策者的坦承告白，于是会引发出这个问题：日本政府是否将日圆的进一步贬值视作可取作法。

**原油**

石油也许是问题的关键所在。

美国3月12日宣布决定试销500万桶含硫原油，这被一些人视作发给俄罗斯的微妙讯号。当日油价跌至一个月低位。

尽管乌克兰危机的地缘政治风险加剧，布兰特原油价格周四仍从3月3日的112.39美元，跌至106美元下方。

沙特阿拉伯可能不一定反对油价的暂时下跌。该国2月石油产量增加9万桶/日，来到985万桶/日。

尽管沙特自身在克里米亚并无实质利益，但该国在叙利亚问题上与俄罗斯意见向左。

俄罗斯一直支持目前在大马士革的叙利亚政府，而沙特则是逊尼派的坚实后盾。

但油价降低的可能性，并不契合日本推动通胀的努力，理由又重新回到木内登英对于日圆贬值的言论。

日本央行总裁黑田东彦周四表示，若风险导致经济预测出现变化，则央行将毫不犹豫地调整政策来达到物价目标。

所有这些因素都指向日圆将进一步贬值。(完)

(译文审校 龚芳)

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