克里米亚将解散当地乌克兰军事力量--国际文传电讯社

美日一致认为中国应在朝鲜问题上发挥更大作用
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
路透莫斯科3月17日 - 国际文传电讯社周一报道称，克里米亚议会发言人Vladimir Konstantinov表示，在克里米亚地区的乌克兰军事力量将被解散，但相关人员仍可以留在当地。
“我们当然会把(克里米亚)领土上的所有部队国有化，”他在Simferopol表示。此前，克里米亚公投同意加入俄罗斯。(完)
(编译 朱晓军；审校 高琦)
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路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。