克里米亚入俄给俄罗斯人带来的喜悦正在消退

图为克里米亚Yalta镇的钓鱼人。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透莫斯科7月6日（记者 Olesya Astakhova/Elizabeth Piper） - 当被要求拿出一天的工资帮助克里米亚时，俄罗斯医务工作者Tatyana无法掩饰她的愤怒：自己都几乎入不敷出，凭什么帮别人？

Tatyana住在俄罗斯南部与乌克兰接壤的地区，3月克里米亚并入俄罗斯时她也非常兴奋，而且仍欢迎“我们的”人民回家。

但三个多月过去了，她担忧每月9,000卢布（260美元）的工资不像以前用得那么充分了，担心不得不加班以赚钱应对食品和公用事业支出的上升。

克里米亚并入俄罗斯引发的爱国主义情结仍根植于俄罗斯人心中，但为克里米亚提供财政支持的冷酷现实正在到来，已经受到西方制裁影响的俄罗斯经济面临考验。

在Tatyana的家乡Taganrog，只有少数医务工作者接受贡献一天工资的要求，她说那些接受要求的人希望以此讨好雇主。

“上级6月告诉了我们这件事，并明确表示他们建议我们接受……他们分发了表格，要求我们填表进行捐助。人们开始抱怨，凭什么捐钱给克里米亚？”52岁的Tatyana说道。她拒绝透露姓氏，因担心遭到报复。

“我们部门没人捐钱，领导表示理解，因为她的观点也一样。”Tatyana在电话中说道。

俄罗斯人民最初愿意帮助克里米亚，因为俄罗斯媒体令他们确信克里米亚受到了乌克兰首都基辅法西斯分子的威胁，这些法西斯分子据称是导致2月亲俄的乌克兰总统下台的幕后黑手。

俄罗斯国有企业也有类似的捐款活动，大家被要求提供“人道主义援助”。

俄罗斯人也被鼓励前往克里米亚，一些国有企业称，打算在克里米亚的温泉疗养地组织员工的夏季集体旅游。

俄罗斯甚至还设立了飞往克里米亚的廉价航空公司Dobrolyot，该公司上个月完成了第一架次飞往克里米亚首府辛菲罗波尔的航班。

但是第一波前往克里米亚的游客回到俄罗斯后抱怨当地服务和设施差，俄罗斯在克里米亚问题上智取西方的“宣传效果”可能开始逐渐消失。

价格上涨和工资徘徊不前可能让更多俄罗斯人对政府提出的援助克里米亚8,000-10,000亿卢布（230-300亿美元）三思，这可能令普京首次面临真正的威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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