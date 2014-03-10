克里米亚总理称居民可自主选择护照--俄新社

朝鲜副外相称将继续定期测试导弹--BBC
路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透莫斯科3月10日 -俄新社周一报道称，如果3月16日的公投结果是克里米亚加入俄罗斯，克里米亚亲俄罗斯的总理阿克肖诺夫（SergeiAksyonov）将允许克里米亚居民选择持有俄罗斯或乌克兰护照。
阿克肖诺夫还表示，克里米亚将鼓励使用俄语和克里米亚鞑靼语。
克里米亚有200万人口，俄罗斯族略占多数；鞑靼人超过25万，他们反对俄罗斯吞并克里米亚。
“我们不会坚持要求上交乌克兰护照。”阿克肖诺夫说道。
“所有人都有机会发展自己的语言。我们不想限制克里米亚鞑靼人。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。
“当特朗普总统同意开展这项对话时，他就设想这是加强美国与日本双边商业关系的一个机制，并能在近期取得成果，”彭斯在开始对话时对日本副首相麻生太郎表示。