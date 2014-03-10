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时事要闻 | 2014年 3月 10日 星期一 16:40 BJT

克里米亚总理称居民可自主选择护照--俄新社

路透莫斯科3月10日 -俄新社周一报道称，如果3月16日的公投结果是克里米亚加入俄罗斯，克里米亚亲俄罗斯的总理阿克肖诺夫（SergeiAksyonov）将允许克里米亚居民选择持有俄罗斯或乌克兰护照。

阿克肖诺夫还表示，克里米亚将鼓励使用俄语和克里米亚鞑靼语。

克里米亚有200万人口，俄罗斯族略占多数；鞑靼人超过25万，他们反对俄罗斯吞并克里米亚。

“我们不会坚持要求上交乌克兰护照。”阿克肖诺夫说道。

“所有人都有机会发展自己的语言。我们不想限制克里米亚鞑靼人。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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