克里米亚总理称居民可自主选择护照--俄新社

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科3月10日 - 俄新社周一报导称，如果3月16日的公投结果是克里米亚加入俄罗斯，克里米亚亲俄罗斯的总理阿克肖诺夫（Sergei Aksyonov）将允许克里米亚居民选择持有俄罗斯或乌克兰护照。
阿克肖诺夫还表示，克里米亚将鼓励使用俄语和克里米亚鞑靼语。
克里米亚有200万人口，俄罗斯族略占多数；鞑靼人超过25万，他们反对俄罗斯吞并克里米亚。
“我们不会坚持要求上交乌克兰护照。”阿克肖诺夫说道。
“所有人都有机会发展自己的语言。我们不想限制克里米亚鞑靼人。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
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