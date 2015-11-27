克里米亚大断电，对俄罗斯的忠诚度经受考验

(本文由路透中文网编译提供)

路透克里米亚辛菲罗波尔11月27日 - 克里米亚并入俄罗斯已经一年半，反对俄罗斯的破坏者在克里米亚精心策划的断电正在激起不满，可能会瓦解很多克里米亚人在并入俄罗斯后的优越感。

亲乌克兰的活动分子周末炸毁了乌克兰南部向克里米亚提供电力的线路，停电使克里米亚人生活不便，考验着他们对俄罗斯的忠诚度。

不过路透采访的几十个人暗示，断电不太可能引发大规模抗议，或引起大部分人对去年脱离乌克兰、加入俄罗斯的公投结果明智性的质疑；尽管这只能片面地反映公众意见。

“我们现在需要忍耐，但问题会得到解决，”克里米亚首府辛菲罗波尔一家酒铺的员工Yuri说道。“20世纪90年代有过非常糟糕的停电，但不知道怎样就过去了。”

尽管此事显示出克里米亚仍非常依赖乌克兰，但面对一个可能持续一段时间的问题时，似乎大部分人都保持着如此镇定的态度。

停电引发了俄罗斯加强将克里米亚融入其势力网的努力，也凸显出乌克兰国内对克里米亚并入俄罗斯仍十分愤怒。

克里米亚亲俄当局将危机的责任推给了乌克兰政客，很多当地人希望俄罗斯总统普京会解决问题。

普京本周指责乌克兰用停电这种方式“折磨”克里米亚人。

乌克兰周一封锁了进出克里米亚的公路和铁路。

乌克兰工程师们已经开始修复一些受损供电线路。但鞑靼活动分子和乌克兰民族主义者在阻挠进一步的修复工作，乌克兰当局也没有对他们采取行动。

普京和一些克里米亚人认为，这表明乌克兰心照不宣地支持活动分子的行动。

“好像生活在石器时代，”辛菲罗波尔大学生Ekaterina说道。

“我以为并入俄罗斯以后情况会不一样。但实际情况和我想象的有差别。”她还表示，周三她的公寓只供电两三个小时，而周四供电时间更短。

她表示以为俄罗斯支持的当局已经为这样的情况作了更好的准备。

有关当局已经动用紧急供电设备成向大部分大型城镇恢复提供部分电力，但断电情况仍很严重。

辛菲罗波尔一些地方的红绿灯仍无法使用，迫使警察人工指挥交通；手机信号很弱，因为基站供电不足；加油站排起了长队，因为人们试图为移动式发电机储存燃料。

电力巴士停运，学校和幼儿园关闭，有报导称人们为了保暖，晚上裹着衣服睡觉，超市的蜡烛断货。路透记者在一个空寂无人的购物中心二层看到的一个溜冰场现在看起来像个池塘。

农村的情况更糟糕。距离辛菲罗波尔50公里的村庄每天只能获得一小时的电力供应，而且是在很晚的时间。很多生意都关门了，那些没关门的说亏损严重。

克里米亚官员们建议大家耐心等待。他们说那些试图破坏局势稳定的人会被处罚。辛菲罗波尔下午5点以后禁止卖酒，咖啡厅被勒令晚上8点前关门。

尽管在俄罗斯地图上克里米亚已经是俄罗斯的一部分，但克里米亚至少三分之二的电力供应来自乌克兰，大量新鲜水资源通过一条运河取自第聂伯河。

阻碍Chaplinka受损供电路修复工作的活动分子周四对路透称，在克里米亚回到乌克兰控制以前，他们不会允许工程师们恢复对克里米亚的电力供应。

“克里米亚回到乌克兰、塞瓦斯托波尔和辛菲罗波尔升起乌克兰国旗以前，我们不会向他们提供电力，”一名自称Radik的活动分子说道。

另外一名自称来自辛菲罗波尔的鞑靼人表示，他对克里米亚鞑靼人的境遇表示抗议，说他们的权利受到了俄罗斯支持的克里米亚当局侵犯。

克里米亚亲俄领导人否认镇压鞑靼人。

克里米亚与乌克兰的供电协议将于今年底到期，俄罗斯正在铺设海底电缆以结束克里米亚对乌克兰的电力依赖。

但这还需要很长时间。第一条电缆将在12月中上网供电，仅能支持克里米亚一部分电力需求；第二条电缆计划在明年年中供电。

在此期间克里米亚人还要艰难度日，但许多人表示他们经历过更糟糕的，还将此归咎于乌克兰政府。另外一些人称断电更可能使克里米亚人团结起来，而不是被推回乌克兰的怀中。（完）