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时事要闻 | 2014年 3月 21日 星期五 17:54 BJT

俄上议院批准克里米亚入俄条约 普京料稍晚签署生效

路透莫斯科3月21日 -周五俄罗斯上议院--联邦委员会一致通过批准克里米亚加入俄罗斯的条约，为总统普京签署生效铺平道路。

俄罗斯联邦委员会在国家杜马，即下议院之后对该条约进行表决。预计普京在周五稍晚上下议院议长在场的仪式上签署该条约生效。(完)

(编译 田建华; 审校 徐文焰)

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