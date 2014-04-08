克里米亚问题唤醒西方对俄情报活动

路透伦敦4月7日（记者 Peter Apps） - 西方国家眼下进入与俄罗斯潜在对抗的新时代，他们却面对尴尬的现实。

柏林墙倒塌25年以后，情报机构、军队和政府对俄罗斯的了解程度都已远不如以前。

近几年，对越发成熟的互联网攻击和间谍软件等俄罗斯政府间谍活动的担忧上升曾引发一些温和的注意力，但主要集中在反间谍活动上。

俄罗斯出兵克里米亚令美国及其盟国措手不及，凸显西方情报活动重新聚焦俄罗斯的必要性。

现任和前任官员们表示，9·11事件以后，注意力集中在伊斯兰激进分子和中东，随后是中国的崛起，俄罗斯则未受重视。

地区专家称，冷战时代，西方人无法进入大部分俄罗斯领土，如今学术和商业领域的专家并不缺，只是没有进行开发。

“俄罗斯问题专家很多，很多人在俄罗斯生活过，拥有很多经验，只是政府没有这样的需求。”前美国俄罗斯问题情报官员、现任布鲁金斯学会美国和欧洲中心负责人Fiona Hill指出。

“五角大楼失去了很多俄罗斯问题专家，白宫也是。”

现任和前任官员们指出，更多这样的外部专家现在或许能在国防部门和情报机构找到工作。但在预算有限的时代，聚焦俄罗斯可能意味着减少其他领域的资源配置。

熟悉内部讨论的消息人士称，在乌克兰危机发生前，这似乎不是自然的选择。

“主要问题是反恐、伊拉克、阿富汗和阿拉伯等问题耗费了太多精力。”一名前任西方国家情报官员匿名说道。

官员们和分析师们指出，俄罗斯主要对其邻国构成威胁，但也需要对其提高警惕。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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