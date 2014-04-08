克里米亚问题唤醒西方对俄情报活动

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦4月7日 - 西方国家眼下进入与俄罗斯潜在对抗的新时代，他们却面对尴尬的现实。
柏林墙倒塌25年以后，情报机构、军队和政府对俄罗斯的了解程度都已远不如以前。
近几年，对越发成熟的互联网攻击和间谍软件等俄罗斯政府间谍活动的担忧上升曾引发一些温和的注意力，但主要集中在反间谍活动上。
俄罗斯出兵克里米亚令美国及其盟国措手不及，凸显西方情报活动重新聚焦俄罗斯的必要性。
现任和前任官员们表示，9·11事件以后，注意力集中在伊斯兰激进分子和中东，随后是中国的崛起，俄罗斯则未受重视。
地区专家称，冷战时代，西方人无法进入大部分俄罗斯领土，如今学术和商业领域的专家并不缺，只是没有进行开发。
“俄罗斯问题专家很多，很多人在俄罗斯生活过，拥有很多经验，只是政府没有这样的需求。”前美国俄罗斯问题情报官员、现任布鲁金斯学会美国和欧洲中心负责人Fiona Hill指出。
“五角大楼失去了很多俄罗斯问题专家，白宫也是。”
现任和前任官员们指出，更多这样的外部专家现在或许能在国防部门和情报机构找到工作。但在预算有限的时代，聚焦俄罗斯可能意味着减少其他领域的资源配置。
熟悉内部讨论的消息人士称，在乌克兰危机发生前，这似乎不是自然的选择。
“主要问题是反恐、伊拉克、阿富汗和阿拉伯等问题耗费了太多精力。”一名前任西方国家情报官员匿名说道。
官员们和分析师们指出，俄罗斯主要对其邻国构成威胁，但也需要对其提高警惕。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha