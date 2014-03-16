公投选票统计过半 超90%克里米亚人支持脱乌入俄

* 票数统计过半，95.5%支持合并--官员

* 克里米亚的俄军数量是协议水平的两倍--基辅

* 乌克兰将新招募2万人国民卫队

* 普京反驳西方关于公投的指责

* 美国、欧盟准备制裁俄罗斯

* 网络空间紧张形势蔓延，北约网站遭到攻击

路透辛菲罗波尔/基辅3月16日 -俄罗斯国家媒体报导称，周日克里米亚人以压倒性优势投票支持脱乌入俄。基辅指责莫斯科向克里米亚投送军队，并警告分离势力领导人“他们脚下的大地将燃烧”。

公投委员会主席MikhailMalyshev在投票结束两小时后表示，选票统计过半，95.5%的人选择与俄罗斯合并。他说，投票率高达83%，由于许多反对公投的人此前表示将抵制投票，这是很高的投票率。

西方大国与基辅领导人抨击公投非法。

据莫斯科方面，俄罗斯总统普京与美国总统奥巴马通了电话，都认为双方有必要合作来稳定乌克兰局势。

“这次公投违反乌克兰宪法，”白宫发言人表示，“国际社会决不会承认在暴力威胁和俄军干预威慑下的公投结果，此举违反了国际法。”

莫斯科方面表示，普京对奥巴马表示，公投是合法的，并担忧乌克兰政府无力制止针对乌克兰说俄语民众的暴力活动。

白宫表示，奥巴马与普京通话称，美国和欧洲盟友将令俄罗斯因侵犯乌克兰主权付出更多代价；乌克兰危机仍可以通过外交解决，但前提是俄罗斯停止入侵乌克兰。

克里姆林宫表示，“普京注意到基辅现任当局不能也不愿遏制极端民族主义分子和激进组织的猖獗暴力活动，这些暴力活动使局势不稳并恐吓到平民，其中包括讲俄语的民众。”

克里姆林宫还称，由于出现暴力活动，普京建议欧洲监督人员应该被派往乌克兰全境。

基辅则称，俄罗斯增兵克里米亚“粗暴违反”了国际条约，基辅计划武装并训练2万名新建国民警卫队队员。

美国国务卿克里对俄罗斯政府表示，美国政府不会接受克里米亚地区的公投结果。

美国政府还警告俄罗斯政府可能面临制裁，同时欧盟国家外长将于周一决定是否采取类似行动。欧盟与俄罗斯拥有重要的外贸关系。

但普京拒绝了西方对公投是非法的指责，他并指称公投尊重了克里米亚人民的意愿。同时俄罗斯外交部表示，已与美国一致同意通过改革宪法来寻求解决克里米亚危机。

**乌克兰愤怒**

乌克兰总理ArsenyYatseniuk对策划公投的克里米亚政治人物发出威胁，在一个内阁会议上表示，“我们将把他们全部找出来，即使花一两年时间也再所不惜，把他们交给乌克兰和国际法院审判。他们脚下的大地将燃烧。”

Yatseniuk刚刚结束访问美国回到国内，他得到了美国道义上的支持，但美国没有提供武器。

**两个选项**

参加投票的150万克里米亚人有两个选择：与俄罗斯合并，或者给予克里米亚广泛权力来决定自己的道路和选择与谁发展关系--包括与莫斯科。

根据乌克兰1991年独立时签署的协议，俄罗斯有权在克里米亚半岛驻军，包括保留驻扎在塞瓦斯托波尔港海军基地的军队。

但乌克兰代理国防部长Ihor Tenyukh指责俄罗斯驻军人数超过了协议水平，他说2014年驻军是12,500人。

“不幸的是，在很短的时间内，这12,500人就增长到了22,000人。这严重违反了双方协议，这是俄罗斯非法向克里米亚地区投送兵力的证据。”

**网络空间紧张升级**

克里米亚紧张局势似乎扩展到了网络空间。北大西洋公约组织(NATO)表示，身份不明的黑客周六攻陷了几个公开的NATO网站。

发言人OanaLungescu在推特(Twitter)上表示，这些攻击行动始于周六晚上，持续到周日，但多数网站服务现已恢复。

除了克里米亚，乌克兰东部一些说俄语的地区情势亦非常紧张，对立派别的示威者之间发生冲突。俄罗斯以此为借口，声称俄罗斯族裔正在成为牺牲品。(完)

(编译 张涛/于春红；审校 张荻/侯向明)

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