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路透中文国际短讯 | 2014年 3月 7日 星期五 14:49 BJT

乌克兰克里米亚议会投票赞成加入俄罗斯

乌克兰克里米亚议会周四投票赞成加入俄罗斯联邦，并计划10天后举行全民公投。美国总统奥巴马迅速回应，赞同欧盟和乌克兰政府的立场，称计划中的公投违反国际法。外交人士表示，若非得到了普京的赞同，克里米亚议会不会做出加入俄罗斯联邦的决定。在公投的消息传出后，俄罗斯股市下跌，卢布进一步走软。信用评级机构穆迪表示，当前僵局不利于俄罗斯的主权信用评级。图为2014年3月5日，克里米亚政府大楼悬挂的俄罗斯国旗和克里米亚旗帜。路透
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