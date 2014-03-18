乌克兰称绝不接受克里米亚被吞并

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票

路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。