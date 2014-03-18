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时事要闻 | 2014年 3月 18日 星期二 12:02 BJT

乌克兰称绝不接受克里米亚被吞并

路透基辅3月18日 - 乌克兰代总统图奇诺夫（OleksanderTurchinov）周一称，乌克兰准备好就克里米亚问题与俄罗斯进行商谈，但绝不会接受克里米亚被吞并。

图奇诺夫在电视讲话中作出前述表态。

俄罗斯提议成立联络小组调停乌克兰危机，并建议修改乌克兰宪法，乌克兰外交部对此提议已予以回绝。

图奇诺夫在讲话中还表示，任何鼓动乌克兰大规模混乱的行为都会被视作“煽动军事侵略，以及对国家的犯罪”。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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