乌克兰称绝不接受克里米亚被吞并

土耳其总统埃尔多安宣布扩权公投胜利 反对派要求重新计票
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透基辅3月18日 - 乌克兰代总统图奇诺夫（OleksanderTurchinov）周一称，乌克兰准备好就克里米亚问题与俄罗斯进行商谈，但绝不会接受克里米亚被吞并。
图奇诺夫在电视讲话中作出前述表态。
俄罗斯提议成立联络小组调停乌克兰危机，并建议修改乌克兰宪法，乌克兰外交部对此提议已予以回绝。
图奇诺夫在讲话中还表示，任何鼓动乌克兰大规模混乱的行为都会被视作“煽动军事侵略，以及对国家的犯罪”。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。
朝鲜半岛紧张态势已加剧。对于无视中国警告继续试射导弹的朝鲜领导人金正恩，美国总统特朗普发出了强硬措辞。朝鲜周日试射导弹失败。