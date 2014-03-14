克里米亚公投在即 美国表态强硬

美国国务卿克里周四称，若乌克兰克里米亚周日公投结果是并入俄罗斯，则美国和欧盟将针对俄罗斯采取严肃措施。克里表示，他希望通过周五与俄罗斯外长拉夫罗夫的磋商，避免最终不得不对俄罗斯采取措施。美国已表态承认克里米亚与俄罗斯的历史渊源，但表示反对俄军占领克里米亚。美国称，俄军此举侵犯了乌克兰的主权和国际法。图为克里。路透