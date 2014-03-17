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时事要闻 | 2014年 3月 17日 星期一 15:55 BJT

克里米亚公投全部计票结果显示逾96%的投票者赞成入俄--官员

路透莫斯科3月17日 - 负责监督公投的地区政府委员会主席Mikhail Malyshev周一表示，乌克兰克里米亚地区公投的全部计票初步结果显示，96.77%的投票者赞成加入俄罗斯。

俄罗斯国家电视台报导了他在周日公投后所发表的上述言论。(完)

(编译 石冠兰 审校 李婷仪)

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