克里米亚公投无法对俄罗斯说“不”

路透基辅3月11日（记者 Richard Balmforth） -乌克兰克里米亚周日将举行公投，官方将其称为克里米亚人公平、自由地决定他们未来的一次机会，但实际上投票者无法对俄罗斯说“不”。

克里米亚亲俄罗斯的领导层本月早些时候宣布，3月16日的公投中，投票者只能在两个选项中二选一。

克里米亚议会网站上公布的投票版式显示，第一个问题是：“你是否赞成克里米亚回归俄罗斯？”

第二个问题是：“你是否赞成恢复1992年的宪法以及克里米亚作为乌克兰一部分的地位？”

乍一看，第二个选项似乎提供了克里米亚继续留在乌克兰的前景。

但1992年的宪法根本不是这样的。该宪法在前苏联解体后很快实施，但不久即被乌克兰废除。

根据该宪法，克里米亚拥有作为乌克兰内部独立实体的一切优点，同时拥有广泛的权利决定自己的方向，选择成为哪个国家的一部--包括俄罗斯。

分析人士称，亲俄罗斯的议会已经表示希望克里米亚回归俄罗斯，因此第二个选项只是让克里米亚回归俄罗斯的路更长一点。

而克里米亚拥有自治权、仍作为乌克兰的一部分，这种维持现状的选项并不在投票选项中。

在任何一个选项框里做标记都被认为是一个“支持”投票。如果投票者在两个选项框里都做标记或者都不做标记，投票无效。

投票结果完全依据有效投票的多数，弃权者对结果没有影响。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。