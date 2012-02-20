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国际财经 | 2012年 2月 20日 星期一 10:11 BJT

欧债危机或削弱大宗商品价格--加拿大企业

* 欧债危机可能拖慢中国经济

* 中国经济放缓料削弱大宗商品价格

路透2月17日电---加拿大最大农业贷款业者之一Farm Credit Canada周五表示,欧债危机可能放缓中国对加拿大农产品出口的需求,并削减大宗商品价格.

Farm Credit Canada资深农业经济分析师Jean-Philippe Gervais指出,欧债危机可能削减欧洲对中国出口的需求,使发展中国家经济放缓.

欧洲是加拿大第三大农业出口市场,但由於当地收入相对较高,因此对加拿大农业出口的需求不太可能降低.

"欧洲情势构成的主要挑战实际上不是欧洲本身."Gervais在该银行网站贴出的评论说(bit.ly/xINtAG).

"中国是欧洲进口的最大来源.如果欧洲预计的景气下滑演变为深度衰退,中国经济料会放缓."而其表示中国经济放缓将削弱大宗商品价格.(完)

--编译 张若琪;审校 程琳

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