欧债危机或削弱大宗商品价格--加拿大企业

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
* 欧债危机可能拖慢中国经济
* 中国经济放缓料削弱大宗商品价格
路透2月17日电---加拿大最大农业贷款业者之一Farm Credit Canada周五表示,欧债危机可能放缓中国对加拿大农产品出口的需求,并削减大宗商品价格.
Farm Credit Canada资深农业经济分析师Jean-Philippe Gervais指出,欧债危机可能削减欧洲对中国出口的需求,使发展中国家经济放缓.
欧洲是加拿大第三大农业出口市场,但由於当地收入相对较高,因此对加拿大农业出口的需求不太可能降低.
"欧洲情势构成的主要挑战实际上不是欧洲本身."Gervais在该银行网站贴出的评论说(bit.ly/xINtAG).
"中国是欧洲进口的最大来源.如果欧洲预计的景气下滑演变为深度衰退,中国经济料会放缓."而其表示中国经济放缓将削弱大宗商品价格.(完)
--编译 张若琪;审校 程琳
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
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