土耳其称对俄罗斯的耐心是“有限的”--媒体

路透罗马12月14日 - 意大利媒体《晚邮报》周一报导称，土耳其外长恰武什奥卢表示土耳其对俄罗斯的耐心是“有限的”，并称俄罗斯对两国周末海上事件的反应“夸张”。

俄罗斯“敏捷”号（Smetlivy）驱逐舰周日在爱琴海向一艘土耳其渔船发出警告，以避免相撞。俄罗斯就此召见了土耳其驻俄罗斯大使馆武官。

“我们这方面仅仅是一艘渔船，我感觉俄罗斯军舰的反应是夸张的，”恰武什奥卢接受《晚邮报》采访时称。

“俄罗斯和土耳其毫无疑问必须重建原有的信任关系，但是我们的耐心是有限的，”他指出。

恰武什奥卢还表示，俄罗斯总统普京称土耳其击落俄战机是为了保护来自“伊斯兰国”的原油供应，这种指责显示俄罗斯已经“将自己置于可笑的位置”。

“没人相信那些话，”他表示。（完）