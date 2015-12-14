土耳其称对俄罗斯的耐心是“有限的”--媒体

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透罗马12月14日 - 意大利媒体《晚邮报》周一报导称，土耳其外长恰武什奥卢表示土耳其对俄罗斯的耐心是“有限的”，并称俄罗斯对两国周末海上事件的反应“夸张”。
俄罗斯“敏捷”号（Smetlivy）驱逐舰周日在爱琴海向一艘土耳其渔船发出警告，以避免相撞。俄罗斯就此召见了土耳其驻俄罗斯大使馆武官。
“我们这方面仅仅是一艘渔船，我感觉俄罗斯军舰的反应是夸张的，”恰武什奥卢接受《晚邮报》采访时称。
“俄罗斯和土耳其毫无疑问必须重建原有的信任关系，但是我们的耐心是有限的，”他指出。
恰武什奥卢还表示，俄罗斯总统普京称土耳其击落俄战机是为了保护来自“伊斯兰国”的原油供应，这种指责显示俄罗斯已经“将自己置于可笑的位置”。
“没人相信那些话，”他表示。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。