东欧情势：俄罗斯援助车队在乌克兰境内将有欧安组织代表陪同-调停人

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透基辅8月12日 - 乌克兰前总统库克玛对国际文传电讯社表示，发往乌克兰的人道主义救援车队在乌境内将由欧安组织(OSCE)的代表陪同。该救援物资主要来自俄罗斯。
库克玛说，俄罗斯、美国和欧盟提供的救援物资将在国际红十字会的保护下提供，并由欧安组织的代表护送通过乌克兰东北部运抵卢甘斯克 。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。