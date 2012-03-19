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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 19日 星期一 12:12 BJT

姆安巴赛场倒地生命垂危

周六在英格兰足总杯博尔顿与托特纳姆热刺一场八强赛中，博尔顿中场球员姆安巴突然心脏骤停而倒地。周日医院与俱乐部发表联合声明称，姆安巴仍生命垂危。23岁姆安巴周六瘫倒赛场，医务人员立即对其进行心脏复苏术，随後送往伦敦胸科医院的心脏病中心，住入重症监护室。路透

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