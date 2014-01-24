独家：德法抨击欧盟限制银行交易的计划或危及经济复苏

图为投射在墙上的欧元标识，2014年1月13日摄于德国法兰克福。 REUTERS/Ralph Orlowski

* 欧洲1月29日将正式提出限制大银行过度冒险的法律草案

* 无署名意见书显示德法等欧盟提案意见很大

* 德法已经推出自己的改革方案

* 欧盟的提案需要成员国批准

路透伦敦1月23日 -路透看到的一份文件显示，德国和法国抨击欧盟拟限制银行自营交易的计划，警告称此举可能危害仍然脆弱的经济复苏。

下周，欧盟执委会将提出一份挑战大银行权力的草案，解决2007-2009年金融危机暴露出来的最大风险之一。

上述文件未署名，但五位金融业及政府消息人士告诉路透，德国、法国和意大利是幕后主使。

这是欧元区主要经济体向欧盟发出的警告，提醒欧盟不要越线挑战本国龙头企业，比如德意志银行(DBKGn.DE)或法国巴黎银行(BNPP.PA)。

这也突显出成员国与欧盟在金融改革问题上关系愈发紧张。数周前，欧盟提出的一项建立银行业联盟的方案，被包括德国在内的成员国兑水。

欧盟执委会预定1月29日正式提出控制过度交易风险的法律草案，以记取金融危机的教训。由于银行业者之前承担过度风险，在金融危机期间不得不拿纳税人的钱来救援。

据泄漏出来的草案版本，其提议禁止银行的自营交易超过一定的规模。

自营交易是指银行以自有资金参与市场押注，而非以客户的资金。其他如复杂的证券化和衍生品等交易类型，可能也必须与银行吸收存款的业务分开。

“此举可能导致许多有利于经济获得融资的活动无法再由欧洲银行业者提供，并可能转向第三国业者或影子银行体系，这在关键的复苏阶段恐危及经济中的融资活动，”上述文件显示。

影子银行是指从事信贷的非银行机构，比如经纪自营商和部分对冲基金。

德国和法国财政部均拒绝置评。意大利驻布鲁塞尔代表未就置评要求立即作出回应。

**可能导致市场割裂**

金融业人士表示，人们普遍认为此份文件是为了阻挠制订新规，避免所谓的全能银行无法继续开展全部各种业务。

文件称，有充分理由保留全能银行模式，只笼统地说限制自营交易可能无法有效实施。

“草案规定在名义上定义了自营交易，但没有进行详细的界定，而这是有效实施相关规定所必须的。”

相反，文件指出可以按照“功能”区分投机性活动，也就是说不必分拆银行的业务。

“按这种思路，我们建议采用折中办法，某些活动(自营交易)必须剥离，其他活动(做市)应取决于监管机构根据适当标准做出的判断，而非设置自动门槛，”文件补充称。

文件称，若在国家层面允许不必剥离非自营交易，可能分裂欧盟市场。

德国和法国已经在推行改革，限制交易风险，但他们没有欧盟的方案那么严格，而英国则称其改革至少同样严厉。

欧盟法规草案必须先经过欧盟成员国和欧洲议会批准，然后才能在2017年生效。

这将是欧洲版的“沃克尔规则”。美国沃克尔规则将在2015年7月升效，禁止主要银行从事自营交易，银行业者正在法院向该规定发起挑战。(完)

(编译 李春喜/张若琪/许娜/李爽 审校 张涛/张荻)

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