华润置地去年核心溢利增近两成 受结算收入及毛利率上升带动

路透香港3月21日 - 中国大型房地产商--华润置地(1109.HK)周一宣布，去年的核心溢利按年增长19.2%，受益开发物业结算收入和毛利率俱升，但投资物业（包括酒店经营）毛利率则因竞争加剧而受压。

截至去年12月底止年度，华润置地在扣除投资物业重估因素后的核心溢利为142.1亿港元。董事会建议派末期息每股0.487港元，2014年同期为0.41港元。全年股息按年增16%，派息比率约为2015年核心溢利的28%，同比增加1个百分点。

＂展望2016年，预计中国经济总体将在新常态下维持稳定增长，房地产的机遇来自稳健的货币环境、加快新型城镇化建设、深化户籍改革、政府倡导去库存、全面放开“二孩”等政策支持产生的积极预期。＂华润置地副主席唐勇在业绩声明中称。

该公司去年度综合毛利率31.2%，同比增0.7个百分点。其中开发物业毛利率同比增0.9个百分点至30.1%；但投资物业（包括酒店经营）毛利率则按年跌2.4个百分点至59.6%。

去年全年，华润置地实现房地产销售签约额851.5亿元人民币，同比升23%；结算营业额935.4亿港元，同比增加14.4%。截至去年底，公司已经锁定已签约但未结算金额887.6亿元人民币，当中569.1亿元将于今年结算，将为2016年度业绩奠定基础。

投资物业方面，华润置地在内房股中拥有相对较大规模的收租物业，去年底该等投资物业账面值达883.2亿港元，占公司总资产值的22.7%。购物中心是华润置地投资物业板块的发展重点，2015-18年是新建购物中心投入运营的高峰期。于去年末，公司在营投资物业总楼面面积491万平方米，在建及拟建投资物业总楼面面积共551万平方米。

去年，华润置地除向母公司华润集团收购资产外，亦以总地价592.1亿元人民币买入18个项目，涉及总建筑面积511万平方米。至去年末，公司共有总土地储备4,126万平方米，当中以深圳、成都、江苏等地占最多。

至去年底，公司净负债对股东权益比率为23%，比2014年的38.7%为低，公司的现金及银行结存达458.7亿港元。

公布业绩前，华润置地早盘收低1.2%，报20.55港元。（完）

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