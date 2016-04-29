中国铁物总公司由诚通集团托管 成立管委会负责债务重组--国资委

路透上海4月29日 - 中国铁路物资公司的债务危机化解显现曙光。国务院国有资产监督管理委员会周五称，决定由中国诚通控股集团对中国铁路物资（集团）总公司实施托管，并成立中国铁物管理委员会，管理委员会主要职责是负责中国铁物债务重组、风险损失追偿、业务整合、资产盘活等工作。

国资委在其网站上发布的公告指出，管委会将保障中国铁物铁路核心业务正常经营和员工队伍稳定，稳妥化解处理中国铁物的债务风险，推动各项改革脱困措施加快实施。此外，国资委已对造成巨额资产损失的中国铁物原有关领导班子成员作出免职处理并立案调查。

公告并称，将由诚通集团董事长马正武兼任中国铁物总经理，而这次中国铁物领导班子改组以及管理体制调整，目的是通过托管倒逼中国铁物加快风险处置和改革脱困工作进程，国资委将一如继往加强对中国铁物改革脱困工作指导和支持。

国资委表示，中国铁物2009年-2013年，盲目追求规模扩张，违规开展大量钢材、铁矿石、煤炭等大宗商品融资性贸易，企业管理粗放，内部控制系统性缺失，风险应对处置不力，造成巨额损失，目前债务风险进一步暴露，偿付能力严重不足。

国资委还指出，诚通集团是国资委资本运作平台之一，先后接收或托管中国寰岛、国企合作等困难企业，具有成功的托管经验，其仓储业务与中国铁物业务相近，具有较好的业务整合基础和较强的整合能力。

中国诚通控股集团有限公司是国务院国资委监管的大型企业集团，总资产近1,000亿元，是国资委首批建设规范董事会和资产经营试点企业。2016年2月，经国务院国有企业改革领导小组研究决定，中国诚通继续承担中央企业布局调整和战略重组的重要任务，成为国有资本运营公司试点。

中国铁路物资股份有限公司4月11日宣布，因论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项，其168亿元全部未到期债券宣布暂停交易，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。

而随后中铁物资股份公司又公告称，在债券暂停交易前已召开了与主要债权银行的沟通会，公司在会上表示，希望通过实施银行债务重组减缓企业压力；公司也正在通过多途径努力筹措偿债资金。

中国铁路物资股份有限公司为中国铁路物资（集团）总公司的全资子公司。

全国银行间同业拆借中心(CFETS)周一公告称，在中铁物资相关债务融资工具恢复正常交易流通前，投资者需交易转让相关债务融资工具的，可在提交相关交易转让承诺函后进行交易转让。

而短期内该公司偿债压力集中，无疑让投资者忧心忡忡。但市场同时又不免心怀期待，纷纷猜测中铁物资作为国资委直属央企，会否尝鲜债转股试点。（完）

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