中铁物资为首个债券申请暂停交易央企公司 涉及168亿元

Reuters4月11日 - 路透上海4月11日 - 中国国企债券的违约案例进一步暴露，中国铁路物资股份有限公司周一在中国货币网上公布了特别风险提示和债券暂停交易的公告，为首个因债务偿付困难至债券暂停交易的央企公司，涉及金额共168亿元人民币。

根据公告，中铁物资公司表示，近年来公司业务规模持续萎缩，经营效益有所下滑，公司正在对下一步的改革脱困措施及债务偿付安排等重大事项进行论证。

公司申请相关债务融资工具自周一(11日)起暂停交易，待相关事项确定后，再申请恢复交易。

目前公司发行尚在存续期的共有9只债务工具，包括48亿的超短融，20亿的中票，以及100亿的PPN，最近的一个兑付债券为15铁物资scp004，到期日为2016年5月17日。(完)

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