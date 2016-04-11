焦点：中铁物资债券意外停牌再挫“央企信仰” 期待债转股解救危机

2011年11月17日，安徽淮北，一名工人站在向发电厂运输煤炭的货车上。 REUTERS/Stringer

路透上海4月11日（作者 吕雯瑾） - 踩雷风险正逐渐升级的中国信用债市场，周一再度引爆一枚“炸弹”：央企中国铁路物资公司全部未到期债券宣布暂停交易。作为第四家曝出债券兑付风险的央企，令市场上本已动摇的“央企信仰”再遭冲击。

短期内该公司偿债压力集中，无疑让投资者忧心忡忡。但市场同时又不免心怀期待，纷纷猜测中铁物资作为国资委直属央企，会否尝鲜债转股试点。

但考虑到目前债转股落地案例寥寥，业内人士称，中铁物资债务重组方案的进展及效果仍有较大不确定性，对其债券违约风险的疑虑还难言打消。其一旦发生违约，以中铁物资的资信和债券体量，或对信用债市场产生较大冲击，亦将对投资机构的信用风险管理机制提出挑战。

“这算是个氢弹，信用债都没有买盘了，中铁物资这个事儿要改变很多人的信仰了，”深圳一基金公司交易员表示，靠股东、靠兜底都不靠谱了，信用债投资将重回信用基本面分析，而且这次规模非常大，估计中招的公司很多。

“想卖都卖不掉，只能砸手里了，”上海一券商交易员称，债券停牌本就少见，如此大规模的暂停交易更是印象中从未有过。

作为一家主体评级为AA+的央企发行人，中铁物资未到期债券的规模高达168亿元，其中48亿元为不到一年的超短期融资券，最近的一期兑付债券为15铁物资scp004，到期日为2016年5月17日。

对于此次暂停交易的原因，该公司公告表述为“论证改革脱困措施及债务偿付等重大事项”。这也是继保定天威、二重重装、中钢集团之后，第四家央企发行人曝露公募债兑付风险，但采取大规模暂停交易的尚属首例。

不过周一现券反响尚属平静，信用债情绪平稳，利率债窄幅震荡。上海一券商交易员称，中铁物资暂停交易的原因还不明确，有违约风险，但是还没发生。不过经济下行，铁路货运效益变差，本来就高负债，偿付风险大，但也另有一些预测，和债转股有关。

东兴证券分析师郑良海认为，中铁物资债务很可能通过近期正在推进试点的债转股化解，“要想违约也不用暂停交易了，估计会逾期，但最终应该不会违约。”

民生证券固定收益分析师李昭函认为，中铁物资资产负债率高且流动性压力大，偿债严重依赖外部支持。考虑到中铁物资是AA+央企，一旦发生违约对债券市场冲击较大，信用风险或演变为利率风险。不过，目前来看国资委对铁物资的支持力度仍较大，预计公司将通过重组的方式解决债务问题。

中国铁路物资是国务院国资委直属的大型中央企业，其铁路物资供应业务和大宗商品贸易业务在国内处于行业领先地位。该公司尚在存续期的共有9只债务工具，包括48亿的超短融，20亿的中票，以及100亿的PPN(非公开定向债务融资工具)。评级公司大公国际对中铁物资的主体长期信用评级为AA+，展望为负面。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮表示，铁物事件将考验市场的信用债定价，“已经没有安全的信用债了，期待许久信用债的分化走势终于要出现了。”

他认为，整体信用利差是否能真实反映信用风险，不能再笼统看了，代表意义不强。中国铁物事件将对机构内部的评级提出挑战，过于依赖外部评级不可取，“信用债的评级体系面临洗牌，大家过往的经验已经难以适用了。”

**债转股猜想**

中信证券固定收益首席分析师明明称，参考此前中钢集团债务处置方案，考虑到中铁物资的国资背景以及短期债务承压，其未来的处置路径或是进行债转股等债务重组。

据21世纪经济报导近日报导，中钢集团债务重组方案目前已上报给国资委、银监会并等待国务院的批复，方案中包含了减债、展期、债转股等条款，债转股的比例大约占到一半。

明明认为，宏观上看，债转股将是供给侧改革元年托底系统性信用风险不爆发的必要债务重组方案，但是具体案例上看，债转股进展的时间、流程等对债券持有人依然是不可承受之重。

“本次案例将会成为债转股进程的标志性事件，未来有效解决的可能性很大，不过是否能以一推三还待观察。投资者宜当密切追踪债务重组方案落地进程，提振改革信心同时不忘未雨绸缪。”他说。

中国正酝酿通过债转股，以达到化解银行业不良资产风险及助企业降杠杆的一箭双雕之效，而“市场化原则”无疑是其最大标签。不过，银行如何能在甄别标的、行使股东权利、股权退出等具体操作中落实这一原则，一些监管层和金融机构人士仍表示出疑虑。

中国最大民营造船厂--熔盛重工（现已更名为华荣能源101.HK）今年3月公告，拟向债权人发行股票抵债，发行完成后中国银行将成为其最大股东。熔盛重工是迄今唯一披露债转股具体方案的公司。

**风险频发，信用债雷区遍布**

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，据路透整理，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润、东北特钢集团、中煤集团山西华昱能源等多个违约案例出现。其中不乏央企、地方国企，且风险曝露的方式花样百出，令投资人疲于应对。

从中铁物资披露的存续债券来看，九只中有多达五只为期限不到一年的超短期融资券，融资工具多为短期。一位公募债券基金经理称，货币基金是超短期融资券的持仓主力，除了信用风险，债券停牌还可能使其面临流动性压力。

“让想卖的卖不掉，只能等死或者被动等待；照理应该让市场自由交易，才可能充分定价。如果客户赎回产品，你这边停牌，这不是造成流动性风险么。”他说。

对于买方而言，他表示，中铁物资事件有望将使市场更加认识到信用研究的重要性，而不再是简单地依赖外部评级、应付投资流程，“大多数买方恐怕之前没有把信用当回事，都认为只是个盖章。”

此外，有业内人士认为，随着中铁物资等信用风险事件的逐渐曝露，机构在质押式回购中质押品信用风险管理上，可能也会更趋谨慎。

上海一券商交易员表示，对于质押券种有内部信用评价要求的机构，中铁物资以其基本面状况，或难以通过风控；但目前很多机构只看评级，那么评级为AA+的铁物债也很可能被接受为质押品。

“再这么踩雷踩下去，恐怕以后押券都要（经）过研究员（评定）了。”他说。

华东一银行交易员谈到，此前信用风险是以过剩行业风险为主，但今年以来风险类型更加多样化，包括实际控制人风险等进一步显性化；信用事件多发可能令利率债受益，“防不胜防，而且信用利差那么低，真不如做利率（债）。”

今年一季度，包括淄博宏达矿业短融、中煤集团山西华昱能源短融等信用债，均是在按期发布付息兑付公告后，在到期前夕宣布无法按期支付本息。

近期同样面临债券兑付压力的霍煤集团，则计划以延期回售、加强增信的手段，以时间换取腾挪空间。霍煤集团上周五发布债券持有人会议通知，拟调整“11霍煤债01”和“11霍煤债02”的回售行权日至2016年6月13日，并增加股权、土地使用权等资产抵押担保。

中信证券明明认为，当前国有企业经营状况明显差于民营企业，国企集中于中上游、重资产、周期行业，盈利情况堪忧。随着供给侧改革推进，“僵尸企业”大战序幕拉开，诸多虚高国企评级或将系统性下调。

从隐含评级上看，即便是高等级的央企属性公司，市场对其真实的信用资质评价分化也相当严重，对于一些自身偿债能力差，与母公司主营业务关系不是很密切的央企子公司未来可能成为评级下调的重灾区。（完）