焦点：主要央行升息无望 竞争性货币贬值风险迫近

图中为欧元、港元、美元、日元、英镑及人民币纸钞。 REUTERS/Jason Lee

路透法兰克福2月4日 - 全球主要央行几乎全都放弃了很快回归传统货币政策的希望，许多人提倡降息，导致各国货币竞争性贬值的风险升高，并使人质疑央行能否完成其任务。

过去一两天内，不断有央行高层发表极为偏向宽松立场的讲话，指出新兴市场、中国经济放缓以及油价暴跌导致的超低通胀率，都是目前面临的风险。

而原本在这一年里，美国联邦储备委员会(美联储)和英国央行都预计升息，欧洲央行也表示，希望宽松政策能够告一段落。

纽约联邦储备银行总裁杜德利周三给今年升息的想法又泼了冷水。他是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)最有影响力的决策者之一。

“我认为有一件事可以更加肯定，那就是金融形势明显比12月会议时偏紧，”美联储在12月时宣布升息，为将近10年来首次。

“因此，如果到3月会议时金融形势仍然如此，在货币政策决策方面我们将不得不对此进行考虑，”他说。

美联储12月实施了令人瞩目的升息，暗示市场今年可能加息三到四次。但自年初以来这些预期不断消散。现在市场认为2月加息的可能性仅有40%FEDWATCH。

这或许会让欧洲央行头疼，因为该央行正是依靠弱势货币来推升通胀；然而仅在本周，欧元/美元EUR=就升值了3.5%。

采取温和基调的还包括英国央行，该行周四调降增长预估，而且近几个月唯一一位支持升息的委员改变了立场，暗示利率在更长一段时间内将维持不变，即便总裁卡尼表示下一次行动仍可能是升息。

**货币战？**

日本央行总裁黑田东彦周四表示，将毫不犹豫进一步放宽政策，以求尽快达成2%通胀率目标。该行上周宣布实施负利率政策，令市场意外。

黑田与其他人士的评论令欧元走强，这给欧洲央行带来压力；欧洲央行相当仰赖欧元贬值以提升通胀。

黑田意识到自己的评论或被解读为引发货币战，因而寻求其他央行的理解。

“与美联储、欧洲央行或其他主要央行一样，日本央行在引导货币政策时不以汇率作为目标，”黑田对国会表示。

“通过压低利率和收益率曲线，我们希望能够推低实际利率，从而刺激消费和投资，”黑田周四表示。

但推低汇率一直是几家大型央行的主要目标，而且人民币再次大幅贬值的疑虑也挥之不去。

“目前全球经济面临的最大风险是中国令人民币贬值的政策，”欧洲一主要央行的高官最近对路透表示。“由于不确定性和波动性已然很高，这将对所有经济体产生巨大影响。”

随着中国经济增速放缓至25年低点，1月6日人民币在六个月内第二次大幅贬值，令人担忧人民币还将进一步下跌。此后中国人民银行一直在努力维持人民币汇率稳定。

中国股市.SSEC自年初以来也已缩水逾五分之一，油价重启跌势推动布兰特原油价格跌至2003年以来低点，芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数.VIX大幅上升。

欧洲央行总裁德拉吉表示，对抗低通胀的行动太晚比行动太早风险更大。这番言论表明，欧洲央行可能最早在3月继续调降已为负值的利率水平。

“采用观望态度并拉长政策视野存在风险：也就是通胀预期持续失控导致通胀持续下降，”德拉吉周四表示。

“如果出现这种情况，我们将需要更为宽松的货币政策来扭转局面，”他说。“从这个角度看，太迟行动的风险高于太早行动。”

的确，市场已经预期欧洲央行将在3月初将存款利率由负0.3%调降至负0.4%，并认为其很有可能还会调整1.5万亿欧元的资产购买计划。(完)