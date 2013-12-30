企业结盟：黑石集团2亿美元入股“洞洞鞋”生产商卡洛驰--华尔街日报

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约12月29日 - 美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 将投资2亿美元，收购鞋业公司卡骆驰(Crocs) 的13%股份，华尔街日报援引卡骆驰财务长Jeff Lasher的话周日报道称。
Lasher并称，该公司执行长John McCarvel计划4月退休，并将卸任在董事会的席位。
卡骆驰以色彩鲜艳的“洞洞鞋”而为人知，Lasher称该公司计划将黑石集团的投资用于明年第一季3.5亿美元的股票回购计划。
Lasher称，黑石集团将获得优先股和两个董事会席位。如果满足规定条件，三年后这些优先股可以转为普通股。
据卡骆驰网站介绍，该公司成立于2002年，以其独有的闭合式细胞树脂材料Croslite生产300多款鞋，并在全球125个国家销售。
卡洛驰第三季营收下滑2%，因美洲和日本市场疲软。
黑石拒绝置评，路透暂时无法联系上卡洛驰和该公司执行长置评。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。