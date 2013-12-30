企业结盟：黑石集团2亿美元入股“洞洞鞋”生产商卡洛驰--华尔街日报

路透纽约12月29日 - 美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通) 将投资2亿美元，收购鞋业公司卡骆驰(Crocs) 的13%股份，华尔街日报援引卡骆驰财务长Jeff Lasher的话周日报道称。

Lasher并称，该公司执行长John McCarvel计划4月退休，并将卸任在董事会的席位。

卡骆驰以色彩鲜艳的“洞洞鞋”而为人知，Lasher称该公司计划将黑石集团的投资用于明年第一季3.5亿美元的股票回购计划。

Lasher称，黑石集团将获得优先股和两个董事会席位。如果满足规定条件，三年后这些优先股可以转为普通股。

据卡骆驰网站介绍，该公司成立于2002年，以其独有的闭合式细胞树脂材料Croslite生产300多款鞋，并在全球125个国家销售。

卡洛驰第三季营收下滑2%，因美洲和日本市场疲软。

黑石拒绝置评，路透暂时无法联系上卡洛驰和该公司执行长置评。(完)