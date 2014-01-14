《热点透视》跨境资本流动已降至更为稳健的水准

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Martin Hutchinson 编译 张明钧
路透纽约1月13日 - 有时少即是多，对于跨境资本流动而言更是如此。
根据麦肯锡全球研究院(McKinsey GlobalInstitute)的一份研究，2007年至2012年之间，全球跨境资本流动下滑了61%，从11.8万亿(兆)美元降至4.6万亿美元。但2007年是处于不健康的水准。在那之前的七年之间跨境资本流动暴增了一倍。当中多数资金流向非生产性的房地产，且只有5%流向新兴市场。
的确，此前各界乐见跨境资本流动相当于全球生产总值(GDP)比例从13%窜升至20%，将之视为金融全球化迅速发展的证据，同时也普遍以为这是件好事。
但回顾这段历史，跨境资本流动扩张是问题的征兆。1995年至2007年间新增的国际金融活动中，只有约四分之一来自于流向家庭及企业部门的资金流，而这可能会被视为金融的经济目的。其余的资金流则多数表现为金融业机构间债务的扩大，主要透过衍生品、有价证券化产品及利差交易实现。
在2008年及2009年危机期间，银行业者缩减海外放贷，并轧平许多金融仓位，净跨境金融流动降至几近为零，各新兴市场随后遭逢严重的信用紧缩。在那之后，跨境资金开始恢复流动，但相当于全球GDP比例仅剩约6%，不过绝对值而言仍接近2000年水准。
然而，在GDP增速料最快且最需要境外资本的新兴市场，流入资金占整体跨境资金流动的三分之一，绝对值而言更是2007年的350%。这样的资本流动已经创造了非常可观的资本存量：新兴市场的自有投资和外来投资资产规模达1.9万亿(兆)美元。
新兴市场中真正的跨境投资人有可能犯错，但整体而言他们在出钱出力帮忙市场稳健发展，特别是在资金来自其他新兴市场(2012年这部分资金占比接近三分之一)，或采取有担保债券/直接购股这类不致引发信贷紧缩的投资形式的时候。由于现在这类具有吸引力的资金流动较2007年来得多，全球化趋势已变得更为稳健。(完)
(译文审校 白云)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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