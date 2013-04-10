跨境资金套利导致中国一季度出口虚高--招商证券

路透北京4月10日 - 对于新出炉的3月出口数据，中国招商证券(600999.SS)报告称，跨境资金套利导致中国一季度出口虚高，中国一季度出口实际增速不一定能够达到18.4%的水平。

招商证券周三发布的报告称，近期中国出口增速的虚高成分，这可能与香港为基地的跨境资金套利活动有关。该猜测得到近期货物贸易银行代客结汇和跨境人民币结算数据支持。而经常项目下的自由流动为资金利用货物贸易套利提供渠道。

“一季度出口增速有虚高成分，若根据2012年对香港出口月均增速替代3月对港出口的异常数据，则3月出口实际增速仅为-1%。”报告称。

报告并提到，近期中国对香港出口数据异常，而香港是套利资金进入内地的前哨站。根据目前国内和香港人民币汇差，套利路径应该是美元流入国内换成人民币后再流回香港。这一猜测得到近期货物贸易银行代客结汇和跨境人民币结算数据支持。

对于3月进口增速显着回升，报告认为，一方面是由于需求水平恢复导致一般贸易进口和加工贸易进口增速回升，其他贸易形式进口也在显着回升；另一方面也与大宗商品价格回升有关。

报告最后警示，未来中国外围形势可能恶化，因美国财政悬崖的负面影响将主要在二、三季度体现，而欧洲方面的意大利大选、塞浦路斯问题、葡萄牙财政紧缩需要寻找不违宪的替代方案，欧元区经济可能进一步萎缩。

海关数据显示，3月出口同比增长10%，进口增长14.1%，贸易逆差8.8亿美元；路透调查预估中值原本分别为增长10.5%和5.2%，顺差154亿美元。而2月时出口增速21.8%，进口意外骤降15.2%。

整个一季度来看，出口增长18.4%，进口增长8.4%，这已经远高于去年全年分别7.9%和4.3%的增速；一季度贸易顺差累计为430.7亿美元，去年同期仅为顺差2.1亿美元。（完）

(发稿 李航/李文科; 审校 林高丽)

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