中国经济现状是换挡减速 而非急刹车

* 中国政府希望经济放缓可控

* 澳洲将降息，因中国需求推动的矿业荣景终结

* 英国央行将加入“前瞻性指引”俱乐部

全球经济记者 魏伦

路透伦敦8月4日 - 中国月度经济数据或能证实，中国经济仍在换挡减速中，但不会出现急刹车。

中国政府是在走平衡木。

中国领导层通过微调政策帮助各个行业提高效率，决心实现年增长7.5%的目标。但为摆脱经济对于信贷驱动型投资的依赖，他们也愿意接受经济在一定程度上放慢脚步。

上周两组好坏不一的制造业数据就反映出这样的情况。汇丰(HSBC)/Markit联合公布的中国7月制造业采购经理人指数(PMI)下降，而许多经济学家推崇的官方制造业PMI则上升。

渣打银行驻香港分析师Stephen Green指出，“现在的感觉是，形势似在趋弱而非企稳。但PMI数据表明，中国经济并没有崩溃。”

Green称，薪资增长放缓表明就业市场活力衰退，而国家既得利益正抑制中小型企业成长。

但自春季以来，审批通过的项目数量一直在增长，房地产市场也趋于平稳。此外，中国的统计数据未能反映服务业的状况以及新兴公司的增长。

本周将发布的数据可能显示，工业生产、投资和零售的增长变化不大，而Green认为出口可能再度下跌。

中国海关仍在扣除今年稍早的虚报出货量。当时，公司为了获取香港的人民币套利机会而虚报出口量。

**中国打喷嚏，澳洲患伤风**

里昂证券(CLSA)驻上海宏观分析师Andy Rothman表示，经济既没有加速增长，也没有大幅放慢的迹象。全年增长率可能在7.5%，低于2012年的7.8%。

“中共领导层可以接受这种逐步减速，将重点关注长期结构改革，而非短期刺激，”他称。

看法悲观的人士将矛头对准中国信贷快速增长问题，他们认为正因为此，才有了许多浪费型投资，让工业产能过剩现象更加严重，并且滋生坏账。

但Rothman指出，有证据显示中国经济重心正在逐步从重工业转向消费。他称，今年上半年中国的第三产业增长加速。第三产业包括服务业、零售业和地产业，占中国经济的比重达45%。

中国经济走向再平衡影响到全球，对大宗商品生产国的影响尤甚。

路透调查显示，受访分析师一致预期澳洲央行周二将降息25个基点至2.5%，以缓解矿业投资热潮逐渐结束带来的冲击。

“即便澳洲央行一如预期降息，我们认为他们在周二的声明中将指出，若有必要，央行有采取更多行动的空间，”花旗的分析师在报告中称。

**关注英国央行总裁的讲话**

英国央行周三公布最新的通胀和经济增长预测时，也将提到利率前瞻指引。

英国央行新总裁卡尼可能设下央行升息前须先达到的经济条件。英国利率目前在纪录低点0.5%。

许多人预期卡尼会跟进美国联邦储备委员会(美联储/FED)的做法，将最终升息与失业率降低的情况做连结，但分析师对于英国央行将利率连结的标的看法不一，因英国经济疲软情况仍存在不确定性。英国失业率目前为7.8%。

高盛的Kevin Daly称，若英国央行选择以失业率当作门槛，他认为应将失业率目标设定在6.5%，而Berenberg Bank的Robert Wood则称，卡尼可能会将门槛设定在相对审慎的7%。

“目标是要努力维持市场利率预期在低点，以允许甫萌芽的复苏更为茁壮稳固，”Wood称。

在美国方面，经济复苏已发展到美联储讨论何时开始缩减每月850亿美元买债计画的阶段。

上周五公布的美国7月就业报告显示，新增就业岗位减少、每周平均工时和时薪均下滑，意味着劳动市场动能减缓，纽约摩根大通的分析师Bruce Kasman称，这会让美联储的决定更加艰难。

“但从基本面来看，该就业报告以及整体经济仍有足够的力道，能让美联储继续朝缩减刺激措施迈进，我们预期联储会在9月决议减少买债，”Kasman称。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/白云/王冠中; 审校 张荻)

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