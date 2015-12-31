两岸“金证三会”改以电话会议进行 达成持续业务往来等共识

中国国家统计局2016年经济运行情况发布会要点摘录
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透台北12月31日 - 台湾金管会周四表示，两岸证券监理合作平台第三次会议“金证三会”已于周一下午以电话会议方式进行，达成持续推动两岸证券期货业务往来及透过监理合作平台沟通交流等共识。
金管会新闻稿并指出，除了上述两项共识外，双方针对放宽大陆合格境外机构投资者(QFII)、人民币境外机构投资者(RQFII)、合格境内机构投资者(QDII)相关限制及两岸交易所合作股价指数授权等议题进行沟通。
两岸金融监管高层每年定期举行会议以讨论两岸银行、证券和保险等业务合作及监管、交流等议题。
金管会主委曾铭宗今年初曾表示，台湾金融业赴中国大陆经营已走到瓶颈，要有很大突破仍待两岸服务贸易协议通过立法院审议，服贸没过前会强化双边交流，今年将争取人民币回流区域扩大，至于千亿RQFII额度试图透过各种管道争取，但短期要跟服贸脱钩有难度。(完)
(记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，创1990年以来最低年度增速，当时为3.9%；四季度GDP同比增长6.8%，略高于路透调查四季度的预估中值6.7%，去年前三季度均为6.7%。
路透香港1月19日 - 中国电子商务巨头阿里巴巴早期投资者--风险投资基金纪源资本(GGV Capital)计划成立公司的第一支人民币基金，以便更容易地投资中国对外资设限的领域，例如互联网。
路透北京1月20日 - 中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。