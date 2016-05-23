台湾金管会主委称大陆投资人投资台股基金不是大问题

路透台北5月23日 - 台湾金管会新任主委丁克华周一称，大陆投资人来台投资台股基金不是大问题，但待与行政院讨论。

他今日召开就任记者会时首度表态说，“大陆自然人来台投资台股基金要考虑几件事，包括会衍生经营权的问题，但买台股基金是不会影响，且额度也有控管，所以这不是什么大问题。”

不过他同时称，“还没跟行政院长讨论。”

先前国民党政权下的金管会已将大陆自然人投资台股相关基金等相关规范送交行政院讨论，目前尚待新就任民进党政府表态是否延续政策规划。

至于市场关注的两岸金融三会，丁克华表示，两岸银行/保险/证券等三会监理平台会议的联络管道都在，将会持续联系，目前两岸联系仍正常。

台股.TWII周一大涨2.62%，成交初值为903.41亿台币，上交易日修正后缩为582.63亿。他则称，目前台股成交量太少，至少要有正常量，1,500亿台币是合理的。(完)