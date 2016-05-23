台湾金管会主委称大陆投资人投资台股基金不是大问题

永辉超市携手贝恩资本以4.13亿美元收购美国达曼公司
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透台北5月23日 - 台湾金管会新任主委丁克华周一称，大陆投资人来台投资台股基金不是大问题，但待与行政院讨论。
他今日召开就任记者会时首度表态说，“大陆自然人来台投资台股基金要考虑几件事，包括会衍生经营权的问题，但买台股基金是不会影响，且额度也有控管，所以这不是什么大问题。”
不过他同时称，“还没跟行政院长讨论。”
先前国民党政权下的金管会已将大陆自然人投资台股相关基金等相关规范送交行政院讨论，目前尚待新就任民进党政府表态是否延续政策规划。
至于市场关注的两岸金融三会，丁克华表示，两岸银行/保险/证券等三会监理平台会议的联络管道都在，将会持续联系，目前两岸联系仍正常。
台股.TWII周一大涨2.62%，成交初值为903.41亿台币，上交易日修正后缩为582.63亿。他则称，目前台股成交量太少，至少要有正常量，1,500亿台币是合理的。(完)
(记者 詹静宜；审校 杨淑祯)
路透上海1月18日 - 中国大型超市--永辉超市周三公告称，其全资子公司永辉控股将与私募股权投资基金贝恩资本携手收购全球最大零售商服务企业--美国达曼公司，总对价约4.13亿美元，其中永辉控股将承担四成份额。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
路透上海1月18日 - 新华社周二稍晚报导称，中国A股上市公司再融资门槛较低、规模较大，再融资后续的解禁减持，以及伴生的违法现象等，让市场担心；据了解，目前监管层正在研究再融资相关政策。